Mulher morre após disparo “acidental” no olho em Manacapuru, no AM

Simone era pescadora em Manacapuru | Foto: Reprodução

MANACAPURU (AM)- A pescadora Simone de Sousa Sudre, de 45 anos, morreu na manhã de sexta-feira (22) no município de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), após ser atingida no olho por um disparo de arma de fogo.

O caso aconteceu na rua Bela Vista, bairro Correnteza, por volta das 10h45. Segundo o Boletim de Ocorrência (BO) registrado na Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru, a guarnição da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) informou o homicídio.

O autor do crime relatou para a polícia que o disparo que atingiu a vítima no olho esquerdo foi acidental. O corpo da mulher foi removido pelo Instituto Médico Legal para exames necroscópicos.

Atingida acidentalmente

Ainda nesta mês, no interior do Amazonas, uma mulher de 21 anos foi atingida com um tiro acidental na cabeça.

O disparo teria acontecido após uma discussão entre o irmão e um homem que foi até a casa da vítima atrás da jovem. De acordo com o relato do irmão, a família estava reunida em casa consumindo bebidas alcoólicas quando foram surpreendidos pela chegada do homem, conhecido na região como 'Macaquinho'. O suspeito chegou com a arma de fogo e tinha como alvo a jovem de 21 anos.

