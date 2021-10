Polícia fecha depósito clandestino de pescado em Manaus

O responsável pela carga foi questionado sobre a procedência e a guia de comercialização | Foto: Divulgação/PMAM

MANAUS (AM)- Um galpão que estava sendo usado como um depósito clandestino de pescado ilegal, no Boulevard Álvaro Maia, no bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul de Manaus, foi fechado durante Operação Hórus, na manhã de ontem (22).

A ação foi realizada pelos Policiais militares do Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb), por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb). Uma pessoa foi presa na ação e o material encontrado no local foi apreendido.

Segundo os policiais, após receberem denúncias, foram até o endereço e, após vistoria, verificaram que se tratava de um depósito clandestino, onde foi encontrada, aproximadamente, 1,7 tonelada de pirarucu , de comercialização proibida, que se encontra no período de defeso.

O responsável pela carga foi questionado sobre a procedência e a guia de comercialização, porém nenhuma documentação foi apresentada.

O envolvido, de idade não informada, foi detido e conduzido, juntamente com toda a carga apreendida, à Delegacia Especializada em Crimes Contra o Meio Ambiente e Urbanismo (Dema).

O pescado, segundo os policiais ambientais, estava avaliado em torno de R$ 80 mil. A Polícia Militar, por meio de suas unidades de polícia ambiental, orienta a população que pescar, transportar e comercializar peixes do ambiente natural, que estão legalmente em período de defeso, configura crime ambiental e o autor do delito está sujeito às penalidades previstas na lei.

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) também orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.

