Adolescente é apreendido por estuprar os dois irmãos menores em Manaus

MANAUS (AM)- Na manhã desta sexta (22), um adolescente de 16 anos foi apreendido por ter estuprado os dois irmãos . Um possui oito e o outro três anos de idade.

Os abusos ocorreram neste mês de outubro. A apreensão foi realizada no bairro Nova Esperança, zona Oeste de Manaus.



A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio das equipes da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), apreendeu o adolescente por ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável.

De acordo com a delegada Elizabeth de Paula, titular da Deaai, as diligências iniciaram após denúncias anônimas, informando que o adolescente abusava dos irmãos quando sua mãe estava ausente.

" O Conselho Tutelar fez averiguação preliminar e constatou o fato, que encaminhou à Deaai. Foi verificado que ele filmava os atos libidinosos e apagava, porém, foram encontradas imagens dos mesmos na galeria do aparelho celular dele " Elizabeth de Paula, delegada, titular da Deaai

Conforme a autoridade policial, ainda durante as investigações, os policiais constataram que a mãe do adolescente e das crianças, se prostituía e chegou a indicar alguns sites de relacionamento para o filho, que também começou a fazer programas e, posteriormente, passou a abusar sexualmente dos irmãos.

Diante dos fatos, o adolescente foi encaminhado ao Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM), que determinou o afastamento dele do convívio com os irmãos. A mãe também foi afastada das crianças com auxílio do Conselho Tutelar.

O adolescente responderá por ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável. Após os procedimentos na unidade especializada, ele será encaminhado ao Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes (Saica), onde ficará à disposição da Justiça.

