Mulher é perseguida e capturada após causar dois acidentes em Manaus

Por avançar o sinal e não socorrer a vítima, a motorista foi perseguida por outros mototaxistas e entregadores de delivery, revoltados com a situação | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) – A imprudência no trânsito tem ocasionado graves acidentes nos últimos meses em Manaus. Segundo o levantamento do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), de janeiro a agosto deste ano, 162 pessoas morreram, vítimas de acidentes no estado .

Apesar dos dados alarmantes, o respeito à vida ainda é desconsiderado, como no caso de uma mulher não identificada, que causou dois acidentes na noite deste sábado (23) na capital.

Depois das 21 horas, a mulher, que conduzia um Onix preto, atropelou um entregador de delivery, em uma motocicleta, ao ultrapassar o sinal vermelho na rua João Valério com a rua Rio Purus, no Vieiralves, Zona Centro-Sul de Manaus.

Por avançar o sinal e não socorrer a vítima, a motorista foi perseguida por outros mototaxistas e entregadores de delivery, revoltados com a situação. Durante o trajeto, a condutora ocasionou outro acidente próximo ao local do primeiro atropelamento.

A perseguição terminou na avenida Boulevard Álvaro Maia. A Polícia Militar foi acionada e encaminhou a mulher para o Detran-AM, a fim de realizar o bafômetro para confirmar se ela estava embriagada. A condutora estava acompanhada por uma amiga.

Leia mais:

Motorista morre em grave acidente na avenida Margarita, em Manaus

Vídeo: carro fica pendurado em muro do BPE após grave acidente