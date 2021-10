Homem é brutalmente assassinado com 13 tiros na Zona Oeste de Manaus

Esse homicídio se assemelha a tantos outros na capital | Foto: Reprodução

MANAUS (AM) – Com possível envolvimento com o tráfico de drogas, um homem identificado como Davi Soares de Carvalho foi brutalmente assassinado no beco Seringal, bairro Santo Agostinho, Zona Oeste de Manaus.

O crime aconteceu na noite do último sábado (23), por volta das 19 horas. Segundo o Instituto Médico Legal (IML), o homem recebeu 13 tiros em diversas partes do corpo.

Apesar de ter testemunhas, ninguém quis falar sobre o caso por medo de represálias. De acordo com informações, homens chegaram atirando contra a vítima.

Esse homicídio se assemelha a tantos outros na capital com o envolvimento de jovens no tráfico de drogas.

O mais recente aconteceu na última quinta-feira (21), na rua 13 de maio, no bairro Colônia Oliveira Machado, Zona Sul de Manaus.

O jovem Daniel da Silva Laborda, de 20 anos, foi executado a tiros enquanto andava tranquilamente pela via pública . À equipe do EM TEMPO, testemunhas revelaram que tudo aconteceu em segundos, quando um carro se aproximou e realizou os disparos. O crime aconteceu em plena luz do dia, por volta das 15 horas.

A vítima morava no bairro Educandos e tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas. O caso foi encaminhado à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

