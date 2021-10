Homem morre após levar três tiros no bairro Novo Aleixo

De acordo com as informações preliminares, a vítima recebeu três tiros | Foto: Bianca Ribeiro





MANAUS (AM) - Mesmo durante o dia, criminosos matam a sangue frio em Manaus. Na manhã deste domingo (24), por volta das 11 horas, moradores no bairro Novo Aleixo, na rua Ticuna, Zona Norte de Manaus, ouviram disparos e foram conferir o que havia acontecido.

Ao perceberem que se tratava de um homicídio, a polícia foi chamada. Um comerciante da região, que preferiu não se identificar, contou ao EM TEMPO que, assim que ouviu os disparos e conferiu o fato, acionou a Polícia Militar.

" "Eu ouvi o barulho e, como achei que era tiro, chamei logo a polícia " destacou, comerciante

O local gerou aglomeração de populares rapidamente. Apesar da PM solicitar o afastamento das pessoas, curiosos permaneceram durante a perícia e a retirada do corpo. A vítima estava caída quase na esquina da rua Ticuna com a São Lourenço, em cima de uma mata mais alta, no acostamento do meio fio. Ele vestia uma bermuda azul, sem camisa, e estava deitado de barriga para baixo, apresentando ter um tiro nas costas.

De acordo com as informações preliminares, a vítima recebeu três tiros. No relatório do Instituto Médico Legal (IML), até o fechamento desta matéria, o homem ainda não havia sido reconhecido por familiares, portanto, sem identificação.

Veja a live do caso:

