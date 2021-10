Venezuelano é encontrado degolado no ramal do Lago do Cacau, no AM

O corpo foi encontrado por moradores | Foto: Divulgação

IRANDUBA (AM) - Os moradores do ramal do Lago do Cacau, zona rural de Iranduba, se depararam com uma verdadeira cena de terror, na manhã desta segunda-feira (25). Eles encontraram o corpo do mecânico Frank Steiven Tablante, de 20 anos.

Ele estava com as mãos e pés amarrados, além de um corte profundo na região do pescoço e diversas perfurações de tiros na cabeça.

Informações preliminares apontam que o homem, que era natural da Venezuela, foi vítima de um latrocínio, pois a moto dele foi levada pelos criminosos.

A família informou que Frank morava no ramal da Prainha, também no município, e trabalhava como mecânico em uma oficina no bairro Compensa, na zona Oeste de Manaus. Na noite de domingo (24), ele saiu para levar a irmã de moto, no bairro Mutirão.

Após deixar a irmã em casa, não foi mais visto e causou desespero nos familiares que estavam em busca do seu paradeiro.

Os moradores da região relatam que, por volta das 21h, ouviram disparos de arma de fogo. No entanto, com medo, não acionaram a polícia. Nas primeiras horas desta segunda, o corpo foi encontrado com tiros na cabeça e degolado.

As equipes do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) e Instituto do Médico Legal (IML) estiveram na localidade e o corpo da vítima foi removido e encaminhado para exame necroscópico.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar o caso.

Mulher encontrada com sinais de tortura

Em outro ramal, ainda em Iranduba, a técnica em radiologia Alcilene Rabelo Miranda, de 40 anos, foi encontrada morta com as mãos e pés amarrados e bastante machucada apresentando sinais de tortura, no último dia 14 de outubro.

A vítima foi encontrada pela população no quilômetro 14 do ramal do Japonês, situado na rodovia estadual AM-010.

