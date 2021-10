Assaltante invade casa no Alvorada e faz PM aposentado refém

Manaus (AM) - Após invadir uma casa na rua Glorios, no bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste de Manaus e fazer o morador do imóvel refém que é um policial militar após de 62 anos, um suspeito que ainda não teve o nome revelado pela polícia acabou sendo preso na tarde desta segunda-feira (25). A polícia chegou enquanto o assalto ocorria e o morador lutou com o suspeito até conseguir desarmá-lo.

Conforme a vítima, por volta das 14h, ele estava sozinho na casa quando ouviu um barulho no telhado. Ao abrir a porta da casa para ver se algo estava ocorrendo, ele já foi rendido pelo suspeito que estava escondido próximo à porta.

"Não quero que ninguém passe pelo o que eu passei. Ele entrou pela porta de trás e me ameaçou de todas as formas, dizendo que se ele fosse pego eu iria morrer. Tentei distraí-lo e foi o tempo em que a população percebeu e chamou a polícia. Quando vi que as equipes policiais estavam lá eu tive que reagir e lutar com ele até desarmá-lo. Arrastei ele até onde os policiais estavam", contou a vítima.

O PM aposentado afirmou ainda que o suspeito chegou a tentar efetuar dois disparos contra a cabeça dele, mas a arma falhou.

"Sinto que hoje eu nasci de novo. Acredito muito em Deus e foi ELE que fez com que aquela arma não funcionasse. Depois que consegui imobilizar o suspeito, os policiais já deram todo o apoio. Podemos sim contar com as nossas autoridades", afirmou o PM aposentado.

O suspeito foi preso e encaminhado ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

