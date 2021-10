Homem é preso por roubar lanchonete na Praça 14, em Manaus

A ação policial ocorreu no bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) cumpriu na manhã desta segunda-feira (25), por volta de 10h, mandado de prisão preventiva em nome de um motorista de aplicativo de 26 anos de idade, pelo crime de roubo, ocorrido no dia 21 de setembro deste ano. A ação policial ocorreu no bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com o delegado Marcos Arruda, titular do 1º DIP, o ato criminoso ocorreu em uma lanchonete na Avenida Leonardo Malcher, bairro Praça 14 de Janeiro, zona sul. Na ocasião, o homem, na companhia de outros três indivíduos, abordou os clientes do estabelecimento e em posse de arma de fogo, subtraiu aparelhos celulares e objetos pessoais das vítimas.

“Após tomarmos conhecimento acerca do fato, iniciamos as diligências a fim de identificar os infratores. Pelas imagens das câmeras de segurança do local, verificamos que, na prática do delito, foi utilizado um veículo marca Volkswagen, modelo Gol, e a partir disso, conseguimos a identificação de um dos indivíduos e o seu reconhecimento pelas vítimas”, disse o delegado.

Ele explicou ainda que, após a identificação do homem, foi solicitada à Justiça o mandado de prisão em nome dele. A ordem judicial foi expedida pelo juiz Henrique Veiga Lima, da Central de Plantão Criminal, no dia 6 de outubro deste ano.

“Agora que logramos êxito na prisão deste indivíduo, os trabalhos continuarão a fim de identificar e efetuar a prisão dos demais envolvidos no fato”, falou Arruda.

O delegado Marcos Arruda, titular do 1º DIP, deu mais detalhes sobre o caso. | Foto: Secom

Procedimentos

O homem irá responder pelo crime de roubo. Após o término dos procedimentos, ele será encaminhado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.

Disque-denúncia

O delegado Marcos Arruda solicita às pessoas que tenham conhecimento sobre roubos, e outros tipos crimes, que entrem em contato pelo número (92) 98476-0984, disque-denúncia do 1º DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante será preservada”, garantiu o delegado.

* Com informações da assessoria

