Base Arpão apreende mais de uma tonelada de pescado ilegal em Coari

O pescado está avaliado em R$ 24,2 mil. | Foto: Divulgação/SSP-AM

Coari (AM) - Agentes da Base Fluvial Arpão apreenderam, neste sábado (23), 1.310 quilos de pescado ilegal em Coari (a 363 quilômetros de Manaus). A ação ocorreu durante a abordagem feitas pelos policiais em uma embarcação que trafegava pelo rio Solimões. Um homem foi preso em flagrante por crime ambiental.



Po volta das 7h50, durante as vistorias realizadas no barco, foram encontrados 910 quilos de pirarucu fresco e 400 quilos de tambaqui. O pescado está avaliado em R$ 24,2 mil.

Questionado sobre a origem do pescado em período de defeso, o responsável pela embarcação informou a guarnição que se tratava de produto oriundo de pesca da comunidade São Francisco da Vila Fernandes e que seriam destinados à venda informal em Coari.



O responsável pelo pescado ilegal foi levado à Delegacia de Polícia Civil da Base Arpão. O material ilícito também foi apresentado na unidade policial.

Base Arpão

Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a Base Arpão é uma unidade tem atuação integrada de efetivos das Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Polícia Federal, Força Nacional e Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

