Ex-detento é perseguido e executado com 11 tiros no São Raimundo

Polícia Militar fez o isolamento do local | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Após ser perseguido por criminosos, um ex-detento identificado como Bruno Praiano de Oliveira, de 35 anos, foi executado com 11 tiros na noite de segunda-feira (25), nas proximidades do Porto do bairro São Raimundo, na Zona Oeste de Manaus.



Conforme testemunhas, o homem estava na localidade quando avistou os atiradores. Mesmo após correr e tentar se esconder nas proximidades de um boxe, acabou sendo alcançado e baleado. Os suspeitos fugiram sem serem identificados.

A população ainda tentou socorrer a vítima acionando os profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que apenas constataram a morte do rapaz.

Familiares dele informaram aos policiais militares que Bruno já tinha passagem por tráfico de drogas. A perícia constatou que ele foi morto com 11 tiros.

O corpo dele foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e encaminhado para exame necroscópico. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

