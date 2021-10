Corpo é encontrado enrolado em tapete em cachoeira no Tarumã

O corpo estava enrolado em um tapete | Foto: Suyanne Lima

Manaus (AM) - Trabalhadores de uma obra, localizada na estrada do bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus, encontraram, na manhã desta terça-feira (26), um corpo do sexo masculino na Cachoeira das Almas. A vítima foi identificada como Robson Castro Gomes, de 28 anos.



Policiais da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência. O corpo do homem estava enrolado em um tapete. Não haviam testemunhas que pudessem relatar as circunstâncias em que o corpo foi deixado na localidade.

A perícia identificou que Robson foi assassinado por sufocamento. O corpo dele foi removido e levado para o Instituto Médico Legal (IML). As circunstâncias do crime agora serão investigadas pela Polícia Civil.

