Jovem de 19 anos tentar correr, mas acaba preso com drogas em Manaus

O infrator foi conduzido para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP). | Foto: Divulgação/PMAM

Manaus (AM) - Um jovem de 19 anos foi preso com drogas, na comunidade Santa Inês, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus, na madrugada desta terça-feira (26).

A equipe da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) relatou que, durante patrulhamento pelo bairro, por volta das 5h40, na rua A, avistou um homem em atitude suspeita usando um moletom vermelho com volumes na cintura e nos bolsos.

Ao notar a chegada da viatura, o suspeito ainda tentou fugir, mas foi detido. Com ele, os policiais apreenderam 134 trouxinhas de entorpecentes com aspecto de oxi e 39 pinos com aparência de cocaína.

O suspeito foi conduzido para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) também orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.

