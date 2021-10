Após denúncia, homem é preso com drogas no Jorge Teixeira

O homem ainda tentou se esconder ao perceber as viaturas | Foto: Divulgação/PMAM

Manaus (AM) - Um homem de 29 anos foi preso com drogas, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus, na madrugada desta terça-feira (26).

A prisão ocorreu após denúncia recebida pelo aplicativo Linha Direta da Polícia Militar por volta das 2h40, informando sobre comércio de drogas que estaria ocorrendo na rua João Precinca, no Jorge Teixeira.

Ao chegar ao local, os policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) identificaram o suspeito segurando uma bolsa, no pátio de uma residência.

O homem ainda tentou se esconder ao perceber as viaturas, mas foi interceptado pelos policiais, que encontraram 50 pinos com material entorpecente análogo a cocaína, 30 trouxinhas de produto similar a oxi, sete porções de maconha, uma balança de precisão, embalagens e R$ 17.

O caso foi encaminhado ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) também orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.

*Com informações da assessoria

