Polícia localiza plantação de maconha na Zona Norte de Manaus

Ações aconteceram em vários bairros da zona norte de Manaus | Foto: Divulgação/PMAM

Manaus (AM) - Policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) detiveram dois homens, um de 22 anos e outro de idade não informada, e localizou 51 pés de maconha, em diferentes ações na zona Norte de Manaus, na segunda-feira (25) e na manhã desta terça (26).

Durante patrulhamento no bairro Cidade Nova, por volta das 22h da segunda-feira, a equipe da viatura 793 deteve um homem de 22 anos por receptação e localizou uma plantação com 51 pés de maconha, após denúncia via Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) informando sobre um indivíduo que trafegava pela avenida Noel Nutels em um veículo roubado, modelo Kwid, de placa PHO 6433.

Ao perceber a aproximação dos policiais, o condutor acelerou para tentar fugir, mas acabou colidindo com outro veículo.

Após a batida, ainda tentou escapar a pé, porém foi alcançado pela equipe. No interior do veículo, os policiais encontraram produtos originados dos roubos.

O suspeito informou ainda a existência de outros materiais em uma residência na comunidade Fazendinha, bairro Cidade de Deus, na zona norte.

No local, a equipe encontrou cabos diversos, duas pedaleiras, uma placa de áudio USB, dois aparelhos celulares e um contrabaixo SX, além de uma plantação com 51 pés de maconha dentro da casa.

O infrator, que já tinha passagens por tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo, foi conduzido para o 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP).



Outra ocorrência da Rocam, em apoio à 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), resultou na prisão de um foragido da Justiça.

O fato ocorreu durante patrulhamento, na madrugada desta terça-feira. Ao ser abordado, o homem ainda tentou fugir, mas foi detido, sendo depois constatado que ele tinha um mandado de prisão em aberto.

A ocorrência foi encaminhada ao 1° DIP.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) também orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.

