Briga por farinha acaba com jogador esfaqueado na Vila Olímpica do AM

MANAUS (AM) - Uma briga por farinha resultou em esfaqueados na Vila Olímpica de Manaus, situada na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus. Entenda mais sobre a discussão na matéria do EM TEMPO!

O CDC Manicoré/Novo Aripuanã foi uma das equipes participantes da Série B do Amazonense 2021. Durante sua campanha na primeira fase, que foi toda disputada em Manaus, o clube ficou alojado na Vila Olímpica do Amazonas, espaço da Fundação de Alto Rendimento do Amazonas (Faar).

Porém, o clima não era dos melhores. Na hora do almoço, um dirigente chamado "Douglas" teria pegado a farinha que veio na comida (marmita) do atleta conhecido como "Duran". Após isso, começou uma discussão e o dirigente pegou uma faca e esfaqueou o jogador.

"Duran" registrou um Boletim de Ocorrência (B.O) na polícia contra o dirigente.



O fato ocorreu no dia 20 de outubro, no alojamento da Vila Olímpica de Manaus. Em nota, para o Globo Esporte, a Fundação Amazonas de Alto Rendimento, que administra o local, informou que os atletas ficaram 29 dias nas dependências. O jogador chegou a ser atendido no hospital, mas não teve consequências graves e está bem.

"Motivos fúteis"

A Faar confirmou também que houve uma confusão entre os jogadores por motivos fúteis, mas não deu detalhes sobre o ocorrido. "A prática não condiz com os valores desportivos". Além disso, ressaltou que CDC está impedido de acessar as dependências da Vila por tempo indeterminado e que não instaurará uma sindicância administrativa para apurar eventuais irregularidades.

Problemas contratuais



Os problemas do CDC Novo Aripuanã vão além do campo como falta de pagamentos e outros benefícios para os atletas.

Segundo jogadores que informaram ao Globo Esporte, o último jogo do CDC Novo Aripuanã na Série B do campeonato amazonense estava marcado para a última segunda-feira, mas o clube não entrou em campo. Os atletas até chegaram a ir para o estádio onde o clube enfrentaria o Atlético-AM, mas não tinham o uniforme para disputar a partida. No fim, foi decretada a derrota por W.O.

*Com informações do Globo Esporte