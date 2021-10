Mulher é executada com tiros na nuca em área de mata na Zona Leste

Manaus (AM) - De forma cruel, uma mulher identificada como Gisele Avelar Silva, de 35 anos, foi assassinada a tiros na tarde desta terça-feira (26) e encontrada jogada em uma área de mata localizada nas proximidades da rua Paraguaçu, bairro São José Operário, Zona Leste de Manaus. A polícia trabalha com a hipótese de acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas.

Conforme o delegado Fábio Silva da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a vítima foi morta com dois tiros na nuca em um local utilizado para consumo de entorpecentes. "A perícia vai ser essencial para analisar esse local do crime e nos ajudar a chegar até indícios da autoria", relatou o delegado.

A companheira de Gisele, uma mulher que não teve o nome revelado, chegou ao local de crime muito abalada emocionalmente e chorou pela morte da vítima. Aos policiais militares da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), ela afirmou que criminosos invadiram a casa onde Gisele morava e a sequestraram. Horas depois, chegou apenas a notícia da morte cruel dela. A vítima já teve envolvimento com tráfico, segundo os familiares, mas havia saído do mundo do crime.

O local foi analisado por equipes do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) e o corpo da vítima foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML). Após passar por exame necroscópico, deve ser liberado aos familiares para velório e sepultamento.

