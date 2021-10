Comando Vermelho exige que postos reduzam preços da gasolina em Manaus

CV ameaça donos de postos de combustíveis | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - O aumento nos preços dos combustíveis nesta terça-feira (26 ) deixou os amazonenses revoltados. Com o novo valor, a gasolina está custando R$ 6,59, em Manaus. Em alguns municípios do interior, o preço já ultrapassa R$ 7.

Entretanto, no meio de toda essa indignação com o novo reajuste, uma mensagem, associada à facção criminosa Comando Vermelho (CV), que circula nas redes sociais nas redes sociais, os criminosos dão o prazo de uma semana para os postos de combustíveis da capital amazonense baixarem o valor cobrado pelo litro de gasolina, diesel e álcool.

Caso a exigência não seja cumprida pelos proprietários, a facção promete atear fogo em postos de combustíveis e caminhões.

Na nota, eles afirmam que estão do lado da população, que sofrem com a alta dos preços, e que irão colocar "a rua abaixo".

Confira:

Ataques do CV em junho

Em junho, o CV "tocou o terror em Manaus", após a morte do traficante Erick Batista Costa, conhecido como "Dadinho ", morto ao trocar tiros com a polícia. A perda do criminoso foi o motivo para os ataques a patrimônios públicos e agências bancárias.

Em quase 30 horas de ataques sistemáticos, cometidos ao longo de domingo madrugada do dia 7 de junho, foram registrados prejuízos em todas as zonas da capital.

As ameaças aos postos de gasolina trazem a lembrança e a preocupação de que que ataques do mês de junho, voltem a assolar Manaus.

A reportagem entrou em contado com a Secretaria de Segurança Pública no Amazonas (SSP-AM) sobre a suposta ameaça da facção e aguarda o posicionamento da pasta.

