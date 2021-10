Quatro pessoas da mesma família são encontradas mortas em canoa no AM

Segundo informações da Polícia, as vítimas são parentes | Foto: Divulgação

Codajás (AM) - Quatro pessoas da mesma família foram encontradas mortas dentro de uma canoa, no fim da tarde de terça-feira (26), no município de Codajás (distante 240 quilômetros de Manaus). As vítimas estavam com perfurações de arma branca pelo corpo.

Segundo informações repassadas pela escrivã Ana Cristina, gestora da 78ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), as vítimas são pais e filhas. Os nomes e idades não foram revelados.

As circunstâncias das mortes estão sendo investigadas pela Polícia Civil. Entretanto, a suspeita é que a família tenha sofrido ataque de piratas, a região é conhecida pela atuação dos criminosos.

| Foto: Divulgação

Moradores da cidade ficaram chocados com o assassinato da família. "Aqui tem essas coisas, de bandidos atacarem as pessoas no rio. Quando Cojadás vai ter paz, meu Deus?", disse a dona de casa Maria Rute, 55 anos, que mora no município há 42 anos.

O estudante Lúcio Alcântara, 23 anos, foi outro que se mostrou abalado. "Por isso que eu tenho medo de sair por aí de canoa. Os caras te atacam no rio e matam mesmo, sem piedade. É muito perigoso. Esses piratas não tem piedade", afirmou o jovem ao Em Tempo.

Leia mais:

Comando Vermelho exige que postos reduzam preços da gasolina em Manaus

Suspeito é abandonado pelo comparsa e morto por 'justiceiro' em Manaus