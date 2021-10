12 pessoas são presas durante policiamento ostensivo no AM

Ao todo, mais de 4 quilos de entorpecentes foram apreendidos. | Foto: Divulgação/PMAM

Manaus (AM) - A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu 12 pessoas durante ações de patrulhamento ostensivo realizadas entre a noite de terça-feira (26/10) e as primeiras horas de hoje (27/10). As prisões foram registradas em Manaus e nos municípios de Amaturá e Eirunepé.

Crimes como tráfico de drogas, roubo, porte ilegal de arma de fogo e estupro de vulnerável motivaram as prisões.

Ao todo, mais de 4 quilos de entorpecentes foram apreendidos, além de uma arma de fogo, três balanças de precisão e R$ 438 em espécie.



Policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prenderam hoje um homem de 24 anos por tráfico de drogas, no Beco Boa Esperança, bairro Dom Pedro, zona oeste de Manaus.

O suspeito estava em posse de 81 porções de entorpecentes entre oxi, maconha e cocaína. Também foram apreendidas duas balanças de precisão e quatro celulares. O homem foi encaminhado ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Na tarde de terça-feira, policiais da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam um homem de 19 anos por porte ilegal de arma de fogo, na travessa Nova Esperança, bairro Nova Esperança, zona oeste de Manaus.

O suspeito portava uma arma de fabricação caseira sem numeração no momento da abordagem e foi conduzido ao 19º DIP.

Policiais militares da 15ª Cicom prenderam um homem de 40 anos, na tarde de terça-feira pelo crime de estupro de vulnerável, no Conjunto Cidadão V, bairro Nova Cidade, zona norte.

O homem é suspeito de cometer o crime contra sua enteada, uma criança de apenas 10 anos de idade. O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

Interior

No município de Eirunepé (a 1.160 quilômetros de Manaus), policiais militares da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) prenderam dois homens, de 21 e 27 anos, por tráfico de drogas.

A prisão aconteceu após denúncias informarem a comercialização de entorpecentes na área central da cidade. A equipe foi até o local e constatou a veracidade das informações. Com a dupla, foram apreendidos quatro quilos de material entorpecente entre oxi, cocaína e maconha. Os dois envolvidos foram apresentados no 7º DIP.

