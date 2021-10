PC-AM prende mulher apontada como líder do tráfico em Caapiranga

Segundo o delegado Mateus Moreira, titular da 32ª DIP, Franciete é apontada como líder do tráfico de drogas naquele município | Foto: Secom

Caapiranga - A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 32ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Caapiranga (distante 134 quilômetros de Manaus), deflagrou na tarde desta terça-feira (26), por volta das 15h, a Operação Madrinha, no município de Manacapuru (distante 68 quilômetros da capital), que resultou no cumprimento de três mandados de prisão em nome de Franciete Batista da Silva, 28, e na prisão em flagrante de Kazelio Soares Furtado, conhecido como ‘Neguinho’, 34.

Segundo o delegado Mateus Moreira, titular da 32ª DIP, Franciete é apontada como líder do tráfico de drogas naquele município, e foi a mandante do ataque à DIP de Caapiranga, em junho deste ano, onde três viaturas e um veículo particular, pertencente a um policial civil, foram incendiados. A operação contou com apoio do efetivo da DIP de Manacapuru.

“Nossa equipe de investigação realizou o levantamento de diversos endereços onde Franciete poderia estar, pois a mesma encontrava-se foragida desde a decretação de sua prisão preventiva. E por meio de acompanhamentos de sua filha, conseguimos chegar até ela”, disse o delegado.

Além disso, o delegado detalhou que, naquele mesmo dia, durante o acompanhamento da filha da infratora, uma guarnição da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), abordou um táxi onde a mesma estava, e na ocasião foram encontrados 300 gramas de pedra de oxi, o que resultou na prisão em flagrante do motorista, que assumiu ser o proprietário da droga.

Procedimentos - Franciete Batista da Silva responderá pelos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico, associação criminosa e incêndio qualificado. Já Kazelio Soares Furtado responderá pelo crime de tráfico de drogas.

Os dois indivíduos foram encaminhados para a carceragem da unidade policial onde permanecem à disposição da Justiça. A filha de Franciete foi tida como testemunha, em seguida ouvida e liberada.

