Homem escapa de execução, mas sofre acidente de carro em Manaus

Manaus - O detento do regime semiaberto Dharick D. B. M, de 23 anos, foi alvo de um ataque de criminosos no momento em que ele estava no veículo dele, modelo Siena, de cor branca. O carro ficou com várias marcas de tiros. Para tentar escapar, o homem ainda acabou causando o acidente e batendo em um veículo estacionado em via pública. O ataque aconteceu na rua Presidente Vargas, bairro Glória.

Além desse caso, horas antes, um adolescente de 16 anos foi baleado no bairro São Raimundo, na mesma zona da cidade (Oeste). Conforme o subtenente Nepomuceno da 5° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o caso ocorreu por volta das 16h40, na rua 5 de Setembro, no bairro São Raimundo, na Zona Oeste de Manaus.

"Três criminosos em um veículo não identificado atiraram no adolescente em via pública. A ação criminosa foi flagrada por uma câmera de segurança da localidade. Após alguns instantes já fomos acionados para uma outra ocorrência no bairro Glória, desta vez na rua Presidente Vargas (o caso do acidente de carro)", explicou o subtenente.

As duas vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Serviço de Pronto-Atendimento no bairro São Raimundo, na Zona Oeste de Manaus. Eles estão sendo atendidos pela equipe médica e não há informações sobre os estados de saúde deles. Os crimes serão investigados pela Polícia Civil.

