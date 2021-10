Urgente: Irmãos gêmeos são executados dentro de drogaria na Compensa

Rocam isola a área do crime | Foto: Bianca Ribeiro/EM TEMPO

Manaus - Dois irmãos gêmeos foram executados na noite desta quarta-feira (27), na drogaria deles localizada na avenida Brasil, esquina com a rua Belo Horizonte, no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus. As vítimas, supostamente, foram identificadas como "Rodrigo" e "Rômulo".

Testemunhas informaram que os irmãos são proprietários da drogaria e foram surpreendidos por criminosos que chegaram em uma motocicleta. Um terceiro irmão deles também estava na localidade, mas conseguiu escapar. Vários tiros foram efetuados na localidade.

Um dos irmãos morreu do lado externo da drogaria, já o outro do lado interno. A área foi isolada pela equipe das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam).

A motivação do crime será investigada. O caso fica a cargo da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.

Os corpos serão removidos pela equipe do Instituto Médico Legal e levados para exame necroscópico.

Veja live da ocorrência