Vídeo mostra execução de gêmeos em drogaria na Compensa; veja

Manaus - Os irmãos gêmeos Rodrigo Paulo Cabral e Rômulo Paulo Cabral, ambos com 42 anos, foram mortos a tiros na própria drogaria deles situada na avenida Brasil, esquina com a rua Belo Horizonte, no bairro Compensa, na Zona Oeste. O crime foi flagrado por uma câmera de segurança do estabelecimento.

No vídeo é possível observar que um deles entra correndo para dentro da drogaria e é surpreendido por um atirador. Uma funcionária e uma cliente que estavam no local se jogam no chão e acabam presenciando toda a ação criminosa.

Um dos irmãos foi assassinado no lado interno do estabelecimento e o outro no lado externo. Após o crime, os dois suspeitos fugiram em uma motocicleta. A imagem deles foi divulgada em redes sociais.

Familiares da vítima estavam muito abalados no local do crime. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros deve investigar o crime.

