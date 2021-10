Julgamento do Caso Kimberly continua nesta quinta (28), em Manaus

Ele é acusado de homicídio qualificado | Foto: Divulgação/TJAM

MANAUS (AM) - O julgamento do réu Rafael Fernandez Rodrigues, acusado de homicídio qualificado da ex-namorada Kimberly Karen Mota de Oliveira - que aconteceu em maio de 2020 - retomou nesta quinta-feira (28). A juíza Ana Paula de Medeiros Braga Bussulo preside o júri, no auditório do Fórum Ministro Henoch Reis, bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus.

No segundo dia de julgamento, será concluída a fase dos debates - quando acusação e defesa sustentam as suas teses para os jurados. Depois o Conselho de Sentença se reunirá para analisar tudo o que foi apresentado na sessão. A expectativa de encerramento é ainda nesta quinta.

O réu – que foi conduzido da unidade prisional ao fórum para participar do julgamento - terá em sua defesa os advogados Josemar Berçot, Josemar Berçot Junior, Eguinaldo Gonçalves de Moura e Camila Alencar de Brito.

O Ministério Público indicou oito testemunhas de acusação, porém, de acordo com o Código Penal Brasileiro, apenas cinco serão ouvidas em plenário.

Já a defesa indicou quatro testemunhas. O réu Rafael Fernandez Rodrigues, que está preso no sistema prisional da capital, foi conduzido ao fórum para participar do julgamento.

A primeira testemunha de acusação ouvida foi a mãe da vítima, Neylla Pinheiro Mota, o depoimento foi recolhido por meio de videoconferência, uma vez que se encontra hospitalizada em uma unidade de saúde da capital. Ela respondeu aos questionamentos da promotoria e da defesa. A segunda testemunha foi uma amiga da vítima.

Relembre o caso

Postagens de procura-se a ex-miss Manicoré Kimberly, que estava até então desaparecida, tomaram a internet no dia 11 de maio, dia das mães do ano passado. A família estava em busca da linda jovem.

Durante a madrugada do dia 12 de maio de 2020, o mistério sobre o paradeiro de Kimberly foi desvendado: ela foi encontrada morta no apartamento de Rafael, ex-namorado dela, localizado na Avenida Joaquim Nabuco, na região central de Manaus. A vítima apresentava perfurações de arma branca no pescoço e no abdômen.

Rafael se tornou o principal suspeito do crime. Logo após o assassinato, ele fugiu para Roraima e, após uma intensa busca pela Polícia Civil do Amazonas e de Roraima, foi encontrado e preso no dia 15 de maio, na cidade de Pacaraima.

Rafael confirmou que teve um ataque de ciúmes por conta de mensagens no celular da vítima. Ele foi até à cozinha, pegou a maior faca, escondeu atrás do travesseiro e deitou do lado da miss na cama. Logo em seguida, Kimberly foi assassinada com vários golpes.

