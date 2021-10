Jovem é executado a tiros por criminosos no Cacau Pirêra, em Iranduba

O corpo foi removido pelo IML | Foto: Divulgação

Iranduba (AM) - Um jovem identificado como Yuri Henrique da Silva, de 21 anos, foi executado na madrugada desta sexta-feira (29), após um ataque criminoso ocorrido na rua Um, do bairro Nova Veneza, no Distrito de Cacau Pirêra, no município de Iranduba (distante 27 quilômetros de Manaus).

Conforme a Polícia Militar, testemunhas relataram que o homem estava em via pública, quando foi surpreendido por criminosos, que estavam em dois carros.

Os suspeitos efetuaram vários tiros contra Yuri, que agonizou no local. Os suspeitos, até o momento, não foram presos e a motivação do crime permanece desconhecida. Entretanto, pelas caraterísticas, a polícia trabalha com a hipótese de acerto de contas motivado pelo tráfico de drogas.

O corpo de Yuri foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Manaus. A investigação do caso fica a cargo do 31º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

