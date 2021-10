Ex-detento é preso com drogas e arma no São Francisco

Material encontrado com o suspeito | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Após denúncia anônima feita ao linha direta das equipes da Força Tática, um homem de 29 anos foi preso com arma e droga. A ação policial aconteceu na madrugada desta sexta-feira (29), na avenida Marques da Silveira, no bairro São Francisco, na Zona Sul de Manaus.

Conforme a Polícia Militar, a denúncia indicava que o suspeito estava vendendo entorpecentes e as características do homem. Os policiais realizaram a abordagem e acabaram encontrando ele com um revólver calibre 38 na cintura.

Após revista na localidade, foram encontradas 500 gramas de oxi, balança de precisão e mais um revólver calibre 38, além de quatro munições do mesmo calibre.

O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e, após consultar a ficha criminal dele, foram constatadas duas passagens por tráfico de drogas.

O caso foi apresentado no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

