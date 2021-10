Homem é assassinado com tiros na cabeça na Zona Leste de Manaus

As cápsulas ficaram espalhadas pela rua. Os bandidos ainda não foram identificados | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Os bairros da Zona Leste de Manaus têm sido cada vez mais "palco" para crimes brutais, causando um sentimento de terror na população. Não foi diferente na tarde desta sexta-feira (29). Um homem, ainda não identificado, foi assassinado com tiros na cabeça, na rua das Garças, comunidade Monte Sião, bairro Jorge Teixeira.

De acordo com testemunhas, a vítima foi levada por criminosos para a via, porque o local não possui câmeras de segurança, facilitando a execução com uma pistola 9 mm. As cápsulas ficaram espalhadas pela rua. Os bandidos ainda não foram identificados.

"Estamos todos com muito medo e claro, que o pessoal não vai querer se meter e nem falar mais nada. Aqui é área vermelha. A gente aprende a conviver com a violência, mas não se acostuma nunca", disse uma moradora que não quis ter o nome divulgado.

De acordo com testemunhas, a vítima foi levada por criminosos para a via | Foto: Divulgação

Perícia

Policiais da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados e fizeram o isolamento da área. O corpo do homem também foi periciado por agentes do Departamento Técnico de Polícia Científica (DTPC) e o Instituto Médico Legal compareceu ao local para remover o corpo. O caso segue investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

