Homem é assassinado com 6 tiros em bar de Manaus

Manaus – Um rapaz, identificado como Rafael Duarte de Souza, 28 anos, foi assassinado com 6 tiros, dentro de um bar, na rua Padre Francisco, bairro Santo Antônio, zona Oeste da capital, na madrugada deste sábado (30). O crime ocorreu por volta de 4h.

Segundo moradores do local, o estabelecimento estava de portas baixas, quando uma dupla de moto pediu para entrar com o intuito de tomar uma cerveja. Rafael, que estava no bar, reconheceu os homens e tentou fugir, quando foi alvejado. Ele caiu dentro no banheiro e foi à óbito no local. Os criminosos fugiram sem ser identificados.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência chegou a ser acionado, mas apenas atestou a morte. Em seguida, o corpo da vítima foi retirado do local pelo Instituto Médico Legal (IML)

Isolamento

Policiais da 5ª Companhia Interativa Comunitária (CICOM) isolaram a área e fizeram ronda no local, procurando os criminosos. O caso segue investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

