Mulher assaltante é morta a tiros em Manaus por justiceiro

Manaus – Uma mulher foi morta por um justiceiro, no momento em que supostamente cometia assaltos com um comparsa em uma motocicleta. O fato aconteceu por volta das 20h30 no bairro São José 3, em Manaus, na noite dessa sexta-feira (29).

Segundo informações de testemunhas, a assaltante, que ainda não teve o nome identificado, foi à óbito na hora. O justiceiro fugiu e a polícia foi acionada para fazer o isolamento da área e a perícia no corpo.

O companheiro foi baleado nas costas e encaminhado para atendimento no Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, na zona Leste de Manaus e, depois, ficará à disposição da polícia.

“Foi uma coisa muito rápida. A gente viu quando eles subiram na moto e um cidadão, do nada, puxou uma arma e mandou bala. Depois, ele se escafedeu”, disse uma testemunha que preferiu não ser identificada.

Remoção



O corpo na mulher foi removido pelo carro tumba do Instituto Médico Legal (IML). Segundo informações do IML, a assaltante utilizava tornozeleira eletrônica. O caso segue investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

