Mulher é encontrada morta em área de mata de Iranduba

Amazonas - O corpo de uma mulher, identificada como Adriana Ferreira, foi encontrado em uma área de mata, na manhã deste sábado (30), na rua Codajás, município de Iranduba (distante 30 quilômetros de Manaus).

Adriana foi morta com diversos vários disparos de arma de fogo. Familiares estiveram no local e acreditam que a vítima, que estava desaparecida deste a noite deste sábado (29), foi sequestrada. O Instituto Médico Legal (IML) foi ao local para a remoção do corpo.

A polícia foi acionada e fez o isolamento da área. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado, e o caso segue em investigação. Adriana deixa 3 filhos.

