Corpo é encontrado dentro de geladeira em igarapé de Manaus

Manaus (AM) - O corpo esquartejado de um homem, ainda não identificado, foi encontrado dentro de uma geladeira, em um rip- rap, da rua Maçarico, bairro São José, zona Leste de Manaus.

Policiais da 9 Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estiveram no local. De acordo com o tenente Nascimento, os policiais estranharam a aglomeração de moradores no local, quando faziam a ronda. "Durante patrulhamento, verificamos que vários populares estavam aglomerados. Na ocasião, identificamos que haviam partes de um corpo no local. Acionamos também o IML e demais autoridades para realizarem a perícia", afirmou.

Segundo moradores, os populares avistaram a geladeira logo pela manhã, quando um catador de materiais recicláveis achou a geladeira.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) esteve na área para retirar o corpo do rip-rap. O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do cadáver e o caso vai ser investido pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

