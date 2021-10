Atropelamento faz vítima fatal na AM-070

| Foto: Reprodução





Manaus - Um homem, ainda não identificado, foi vítima de um grave acidente na rodovia Manoel Urbano, na AM 070, na manhã deste sábado (30). Ele foi atropelado por um veículo em alta velocidade e teve parte da cabeça esmagada. Moradores do local relataram que o motorista não parou para prestar socorro à vítima.

“Uma morte horrível. O rapaz caminhava na beira da pista quando foi atingido e o motorista fugiu. Só ficou o corpo do cara com cérebro para fora e ninguém conseguiu reparar o carro. Pessoal do local que tirou o corpo da pista e colocou na calçada”, relata um morador que não quis ter o nome divulgado.

Remoção

Agora, a polícia trabalha na investigação do suspeito. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e fez a remoção do cadáver.

Leia mais:

Corpo é encontrado dentro de geladeira em igarapé de Manaus

Mulher é encontrada morta em área de mata de Iranduba