Vídeo de facção criminosa aterroriza moradores do Iranduba

Eles exibem pistolas e armamentos pesados. | Foto: Divulgação

Manaus - Em um vídeo divulgado na noite deste sábado (30) e que circulou pelas redes sociais, supostos membros do Comando Vermelho (CV) do município de Iranduba, no distrito de Cacau Pipêra, fazem uma demonstração de poder, no intuito de intimidar criminosos de facções rivais.

Nas imagens, há exibição de pistolas e armamentos pesados. Em tom de ameaça, os participantes do vídeo intitulam-se "Tropa do Cacau de Iranduba". "Pega a visão, quem mandou vocês ‘mexê’ com o trem?", questiona um dos integrantes.

Aterrorizados

A divulgação do vídeo deixou a população do Cacau Pierêra ainda mais aterrorizada do que já vive.

“De verdade, se eu pudesse, vendia logo minha casa e caía fora daqui. Porque esses jovens que tem tudo pela frente escolhem esse tipo de vida?”, questionou uma aposentada que mora há oito anos no local. Ela, no então, preferiu não ter a identidade revelada.

Um autônomo, que também não quis ter o nome divulgado, lamenta o grau de periculosidade no distrito.

" Quando eu cheguei no Cacau, 10 anos atrás, a coisa era bem diferente. Isso não existia. Eles ficam ameaçando os rivais deles, a briga lá é entre eles, mas a gente tem medo, porque vai que acontece algum tiroteio e um inocente leva bala. Todo mundo se cala. Quem é o corajoso que vai peitar uma coisa dessas? O Cacau não é mais o que um dia foi " , lamenta.

“Poder”

A situação tem se tornado cada vez mais violenta no distrito de Cacau Pirêra, em Iranduba, devido às guerras entre facções criminosas e "acertos de contas" do tráfico de drogas. Na madrugada da última sexta-feira (29), por exemplo, um jovem de 21 anos, identificado como Yuri Henrique da Silva, foi executado após ser atacado na rua UM, do bairro Nova Veneza.

De acordo com testemunhas, o jovem estava na rua, quando foi abordado por criminosos em dois veículos. Eles efetuaram vários disparos. Yuri foi a óbito no local. Pelas características do crime, a polícia acredita que tenha sido mais um "acerto", e o caso segue investigado pelo 31º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

