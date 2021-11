Criminosos "estouram" cabeça de homem em Manaus

| Foto: Reprodução





Manaus (AM) - Na manhã deste domingo (31), um pedestre que caminhava na rua do Rosário, bairro São Raimundo, zona Oeste de Manaus, foi morto a tiros após ser abordado por criminosos em um carro preto. Reconhecido como Claudecir Rodrigues Aparício, 37 anos, a vítima foi atingida por sete disparos nas regiões do peito e da cabeça, e foi a óbito instantaneamente.

Os suspeitos do homicídio conseguiram fugir do local, e a placa do veículo ainda não identificada. De acordo com testemunhas presentes no momento do crime, Claudecir tentou fugir, mas acabou sendo executado.

Policiais da 5a Companhia Interativa Comunitária (Cicom), foram acionados e isolaram a área, além de conversar com moradores que não quiseram prestar depoimentos, temendo represálias. Porém, a polícia obteve a informação de que Claudecir, conhecido como "Cabeça", era usuário de drogas e costumava perambular pelo porto do São Raimundo.

Investigação

"Você não vai encontrar aqui nenhum corajoso que fale. Todo mundo tem medo. Eu tenho medo. Então, a gente se cala e fica pianinho, por que ninguém aqui tem segurança particular para nos proteger 24 horas ", disse um morador, que não quis ter o nome divulgado.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros também foi acionada e deve prosseguir com as investigações, além do Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC), que esteve no local. Pelas características do crime, a DEHS acredita que seja mais um acerto de contas do tráfico de drogas em Manaus.

O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo.

