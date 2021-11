Ladrão é preso passeando tranquilamente com carro roubado em Manaus

Originalmente, a placa do carro era PHD-6554, mas a polícia constatou que ela já via sido clonada como PHF-7C14 (Mercosul). | Foto: Secom

Manaus (AM) - Não é somente a ação dos criminosos que choca a população, mas a “cara de pau”. Policiais da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam Thiago de Magalhães Gomes, de 22 anos, na noite de sábado (30), por volta de 21h30, passeando em um carro roubado.

Ele estava em um veículo, modelo Ônix e cor prata, na Praça de Alimentação da Baixada Fluminense, na rua Atroaris, no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus.

Originalmente, a placa do carro era PHD-6554, mas a polícia constatou que ela já havia sido clonada como PHF-7C14 (Mercosul).

A polícia também verificou que Thiago já estava com “mau costume”, pois possui um mandado de prisão em aberto, pelo crime de roubo e usava tornozeleira eletrônica.

Localizando o veículo

As equipes policiais foram acionadas pelo proprietário do veículo, que teve o carro roubado no dia 23 de outubro, às 7h30, na avenida Leonardo Malcher, Centro de Manaus, quando dois homens armados se aproximaram do veículo, forçaram o dono do carro a sair do veículo e fugiram.

Porém, o proprietário conseguiu rastrear o veículo na Praça de Alimentação da Baixada Fluminense e pediu socorro policial.

