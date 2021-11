Motorista baleado na frente da filha morre em hospital de Manaus

O motorista foi baleado no dia 28 de outubro | Foto: Suyanne Lima

Manaus (AM) - Depois de lutar pela vida, o contador Igor Vasconcelos, 32 anos, baleado no pescoço durante uma discussão no trânsito, morreu neste domingo (31), no Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, zona Centro-Sul de Manaus.

A discussão começou quando o carro do contador, uma picape Saveiro, de cor laranja, colidiu contra uma moto, na Alvorada, zona Centro-Oeste da cidade, na última quinta-feira (28). Igor foi perseguido pelos dois homens que estavam na motocicleta até a rua Cinco.

Após muita discussão com o motoqueiro, o homem, que estava na garupa, sacou um revólver e atirou no pescoço da vítima. Eles conseguiram fugir sem serem identificados.

Filha presencia morte do pai

Igor não estava sozinho no carro. No banco de trás, em uma cadeirinha, estava a filha dele, uma criança de apenas dois anos de idade. A criança não sofreu ferimentos e foi entregue a família, quando o pai estava sendo socorrido pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Desde a última quinta (28), quando passou por uma cirurgia, Igor Vasconcelos lutava pela vida, mas acabou não resistindo.

