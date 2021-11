Homem é preso com submetralhadora, pistolas e munições em Manaus

Material apreendido com o suspeito | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Após uma denuncia anônima, policiais da Força Tática apreenderam uma submetralhadora, duas pistolas e várias munições. A ação ocorreu na madrugada desta segunda-feira (1°), em um conjunto habitacional no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte de Manaus.



Conforme a equipe policial, a denúncia informava que um homem estava armado na frente de um dos blocos do local. Os policiais identificaram o suspeito e, após abordagem, encontraram uma pistola com ele.

Durante a prisão, os policiais descobriram que ele tinha mais armas em um dos apartamentos. No local, os PMs encontraram uma submetralhadora calibre 9 milímetros e mais uma pistola. Também foram apreendidas 27 munições calibre 9 milímetros, 10 munições calibre 380 e 14 munições ponto 40. Outras duas pessoas que estavam no apartamento foram levadas à delegacia, para prestar esclarecimentos.

O caso foi apresentado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. O material apreendido deve passar por perícia. A polícia não informou se as armas eram do suspeito ou se ele guardava para alguém.

