Motoboy é preso suspeito de jogar a esposa do 2º andar em Manaus

Ele foi preso e passará por audiência de custódia | Foto: Jander Robson

Manaus (AM) - Um motoboy de 25 anos foi preso, na manhã desta segunda-feira (1°), suspeito de jogar a companheira do segundo andar de um prédio durante uma briga, na rua Doutor Martins Santana, no bairro Morro da Liberdade, na Zona Sul de Manaus.



Conforme testemunhas, o fato aconteceu durante uma briga entre o casal. O suspeito teria passado a noite consumindo bebidas alcoólicas e, ao chegar na residência do casal, teve uma discussão com a mulher. Durante a briga, ela acabou caindo do segundo andar do prédio onde moram.

A vítima, de 21 anos, foi socorrida e encaminhada a uma unidade hospitalar da capital. A mulher teve ferimentos no crânio, mas não está em estado grave.

Em entrevista à imprensa, o suspeito chegou a relatar que não teve intenção de jogar a companheira, mas que apenas se defendeu ao ser empurrado pela mulher. Segundo ele, os dois já estavam tendo brigas desde domingo (31) e ele teria passado a noite fora de casa bebendo com amigos.

O delegado João Tayah, platonista da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM), informou que o homem irá responder por tentativa de feminicídio e que já haviam outras ocorrências envolvendo o casal.

"O suspeito permanece preso e amanhã passa por audiência de custódia. Não há nada que justifique uma ação violenta como essa. Não podemos esperar que essa vítima saia do hospital amanhã e passar ser surpreendida pelo suspeito. Ele já demonstrou perigo à sociedade e agora cabe à Justiça decidir se ele responderá preso ou em liberdade", destacou a autoridade policial.

