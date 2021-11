Cerco Inteligente recupera dois veículos em 12 horas em Manaus

O veículo foi encontrado abandonado em via pública | Foto: Divulgação/SSP-AM

Manaus (AM) - Com o uso do Cerco Inteligente de videomonitoramento, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) conseguiu recuperar um carro e uma motocicleta que foram roubados em Manaus.

As ações ocorreram entre a noite de domingo (31/10) e a madrugada desta segunda-feira (1º/11). Os dados constam no relatório da Secretaria Executiva Adjunta de inteligência (Seai) da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).

Lançado pelo governador Wilson Lima este mês, o Cerco Inteligente inclui mais de 500 câmeras instaladas em pontos estratégicos de Manaus, formando uma muralha de segurança em torno da cidade.



Ocorrências

Na primeira ocorrência, um Palio, vermelho, com placa PHF-8963, foi recuperado pela guarnição da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

A ação ocorreu por volta das 20h, na rua 17, bairro Alvorada, zona centro-oeste. O veículo foi encontrado abandonado em via pública.

No bairro Monte das Oliveiras, na zona norte, uma motocicleta Honda CG, com placa JXP-1426, foi localizada pelos policiais da 26ª Cicom, por volta das 3h de hoje.

O veículo foi levado para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para posteriormente ser entregue ao proprietário.

*Com informações da assessoria

