Trio é detido pela PM por porte de armas de fogo e munições

O trio tem passagem pela polícia por embriaguez ao volante | Foto: Divulgação/PMAM

Manaus (AM) - Na madrugada desta segunda-feira (1º), policiais militares da Força Tática detiveram três homens de 19, 21 e 24 anos, por estarem envolvidos com porte de arma de fogo ilegal.

A prisão do trio ocorreu por volta das 4h30, no apartamento onde foram encontrados, no Conjunto Manauara II, bairro Santa Etelvina, zona norte.

A equipe policial militar, em patrulhamento ostensivo na área, recebeu denúncia anônima sobre a presença de um homem armado, em frente a um dos blocos do residencial. A guarnição foi ao local e fez a abordagem.



Na revista pessoal foi encontrada uma pistola Taurus, calibre 380. Ao ser questionado sobre a posse de mais armamentos, o homem confessou que no apartamento onde reside havia mais armas de fogo.

No local, a equipe encontrou mais duas pessoas e, após buscas, encontrou uma pistola Taurus 940, calibre 40; uma submetralhadora marca Mekanika Uru, calibre 9 milímetros; 27 munições calibre 9 milímetros intactas; 10 munições intactas calibre 380; 14 munições intactas calibre 40; e três aparelhos celulares.

Todos os envolvidos, juntamente com os armamentos e munições, foram levados para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi detectado que o trio tem passagem pela polícia por embriaguez ao volante.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.

*Com informações da assessoria

