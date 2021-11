Corpo de homem é encontrado no lago Puraquequara, em Manaus

Manaus (AM) - O corpo de um homem foi encontrado na tarde desta segunda-feira (1°), boiando no lago do bairro Puraquequara, Zona Leste de Manaus. A vítima até o momento ainda não foi identificada.

Conforme testemunhas, a vítima havia passado pelo menos dois dias na localidade consumindo bebidas alcoólicas e desapareceu sem que outras pessoas percebessem.

Nesta tarde de segunda-feira (1°), pescadores estavam na margem do lago e um anzol acabou engatando no corpo do homem que foi puxado para a margem posteriormente. A Polícia Militar foi acionada e ninguém soube informar o nome completo da vítima.

O homem tem uma tatuagem com desenho tribal no braço direito. O corpo dele foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML).

Após passar por exame necroscópico, o corpo da vítima aguardará a identificação oficial. A causa da morte só poderá ser definida pelo exame.

