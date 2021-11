Enquanto trabalhava, homem é morto com 14 tiros em Manaus

Os moradores da região ficaram assustados com o crime | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Eduardo Soares Pereira, de 19 anos, não imaginava que a noite desta segunda-feira (1), véspera de feriado dos finados, marcaria as suas últimas horas de vida. Enquanto estava sentando em frente a uma lanchonete, o jovem foi assassinado com mais de 14 tiros. O crime que aconteceu na rua Galdêncio Ramos, bairro São Francisco, zona Sul de Manaus, assustou os moradores da região.

Eduardo foi para mais um dia de trabalho na lanchonete, e como não tinha nenhum cliente decidiu sentar e aguardar alguém chegar. A vítima, então, foi surpreendida pela chegada de dois criminosos em uma moto que dispararam os mais de 14 tiros.



Os policiais da 1ª Companhia Interativa Comunitária (CICOM) estiveram no local e isolaram a área, que atraiu curiosos.



Eduardo era casado e trabalhava na lanchonete há mais de um ano. A equipe da 1ª CICOM acredita que ele tenha sido morto por engano, pois não havia recebido nenhuma ameaça e não existem indícios de ligação com criminosos.



Abalados, familiares foram informados do acontecido e se desesperaram ao perceber que Eduardo havia sido assassinado.



Os agentes do Departamento da Polícia Técnico Científica (DPTC-AM) foram acionados e iniciaram a perícia. O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar o caso.

Leia mais:

 Corpo de homem é encontrado no lago Puraquequara, em Manaus

Trio é detido pela PM por porte de armas de fogo e munições



Quadrilha que atuaria em Minas Gerais pode ter ligação com o PCC