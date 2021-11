Homem é jogado de carro e morto com tiros na cabeça, no Riacho Doce

Pelas características do crime, há fortes evidências de que o homicídio esteja ligado ao tráfico de drogas na região | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Um homem identificado como Wenderson Teixeira Marques, foi jogado de um carro e morto com vários tiros, na rua 1º de maio, Riacho Doce I, zona Norte de Manaus. O crime aconteceu na madrugada desta terça-feira (2).

Era por volta de 1h da manhã, quando um carro de cor preta, chegou na rua e jogou a vítima em meio a via. Logo em seguida, os criminosos dispararam diversos tiros em direção a cabeça de Wenderson, que estava com fios em volta do corpo, dando indícios de que estava com os mãos e pés amarrados.



Os policiais da 6ª Companhia Interativa Comunitária (CICOM) estiveram no local e isolaram a área. Pelas características do crime, há fortes evidências de que o homicídio esteja ligado ao tráfico de drogas na região.

O Instituto Médico Legal removeu o corpo e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros irá investigar o crime.

