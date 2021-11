Homem tem casa invadida e é morto com tiro na cabeça em Iranduba

Ainda não existem informações se o crime está ligado ao tráfico de drogas na região, que nas últimas semanas está bem intenso no município | Foto: Divulgação

Iranduba - O município de Iranduba (28 quilômetros de Manaus) registrou mais um brutal homicídio na madrugada desta terça-feira (2). Um homem identificado como Marlon de Souza Diogo, de 28 anos, teve sua casa invadida e foi assassinado a tiros, na rodovia Carlos Braga, no Km 2, na Comunidade Parque Areal.



Conforme os policiais do 31º Distrito Integrado de Polícia (DIP) de Iranduba, o homem estava em casa quando foi surpreendido pela invasão de criminosos, que dispararam um tiro fatal na cabeça de Marlon.



Ainda não existem informações se o crime está ligado ao tráfico de drogas na região, que nas últimas semanas está bem intenso no município.



O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros irá investigar o crime.



Outro crime em Iranduba



O município de Iranduba está sendo cenário de muitos homicídios nos últimos meses. No dia 25 de outubro, o venezuelano Frank Steiven Tablante, de 20 anos, foi assassinado com profundo corte no pescoço e diversas perfurações de tiros na cabeça. O caso aconteceu no ramal do Lago do Cacau, zona rural de Iranduba.



Os moradores da região relatam que, por volta das 21h do dia anterior, ouviram disparos de arma de fogo. No entanto, com medo, não acionaram a polícia. Nas primeiras horas do dia, o corpo foi encontrado com tiros na cabeça e degolado.

