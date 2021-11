Com sinais de tortura, corpo é encontrado boiando em igarapé de Manaus

O caso ocorreu no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus | Foto: Reprodução

MANAUS (AM) - Com sinais de tortura, o corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado, na tarde desta terça-feira (2) boiando em um igarapé localizado próximo à rua Cristo Rei, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

Segundo a 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o corpo do rapaz foi avistado por moradores das proximidades, após a chuva registrada na capital amazonense, por volta das 13h30. As autoridades tratam o caso como homicídio, mas a autoria e as motivações do crime ainda são desconhecidas.

A vítima estava sem as roupas, sem as pernas e com marcas de ferimentos espalhados pelo corpo. Além disso, é possível que o rapaz tenha sido abandonado em outro ponto do igarapé, mas acabou sendo arrastado pela enxurrada e levado para a região onde foi encontrado, já próximo ao Rio Negro.

O corpo foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBAM) e deverá ser encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exame de necropsia. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Outro caso na Compensa

No último domingo (31), um homem morreu baleado com 12 tiros, após ser abordado por um grupo fortemente armado em um carro branco, na rua Olavo Bilac, bairro da Compensa II, Zona Oeste de Manaus. A vítima estava acompanhada de um amigo, que acabou recebendo um disparo no pescoço, mas foi encaminhado para uma unidade de saúde.

Segundo testemunhas, os suspeitos fugiram do local. Equipes policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estiveram na área, mas contaram com pouca ajuda da população para obter mais informações, pelo fato dos moradores terem medo de represálias. Policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) também estiveram na rua Olavo Bilac, dando início às investigações.

