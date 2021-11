Pistoleiro do Comando Vermelho é preso no Amazonas

O preso é investigado pelo envolvimento em pelo menos oito homicídios | Foto: Reprodução

MANAUS (AM) - Um dos mais perigosos pistoleiros do Comando Vermelho no Amazonas, suspeito de cometer pelo menos oito homicídios no estado, foi preso neste domingo (2) pela Polícia Civil. Deyves de Jesus Ramos, de 19 anos, foi capturado em Itacoatiara, a 270 quilômetros de Manaus.

Segundo as investigações, o jovem costumava filmar as execuções que ele próprio cometia. No mês passado, uma das vítimas do pistoleiro, Andreza Santos da Silva, 20, conhecida como 'Pérola Eduarda Nora', teve a execução gravada por Devys. A jovem foi morta com múltiplas fraturas no pescoço e na face em decorrência de vários disparos de arma de fogo. O caso ocorreu no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

Em abril deste ano, durante outra sequência de homicídios atribuídos a Deyves, o jovem assassinou a tiros quatro homens, em Itacoatiara. Para a Polícia Civil, o quarteto integrava um bando criminoso ligado ao tráfico de drogas e teria sido morto após o desaparecimento de cerca de uma tonelada de entorpecentes que pertencia ao Comando Vermelho.

Deyves também é investigado pelo assassinato de familiares de rivais do tráfico. Ele é apontado como autor do assassinato de Elizângela Freitas dos Santos, 33, mulher do traficante Franciney Amorim dos Santos, 47, o “Ney Pitbull”, e de Marcelo Frederico Laborda, pai do traficante Marcelo Frederico Laborda Júnior, conhecido como "Marcelinho do Centro’’.

Ainda de acordo com as apurações que investigam o caso, Deyves recebia ordens de lideranças do Comando Vermelho que se refugiam no Rio de Janeiro, dentre eles, o narcotraficante amazonense Kaio Wuellington Cardoso dos Santos, de 25 anos, o “Mano Kaio”.

Em junho, ele foi o principal alvo da megaoperação "Coalização pelo Bem", deflagrada por agentes da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Amazonas e Pará, mas conseguiu fugir e segue sendo procurado pelas autoridades.

