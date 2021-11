"Gordinho" é preso durante confronto com rivais no Jorge Teixeira

Os demais suspeitos fugiram por um bueiro | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Mais um confronto entre facções criminosas foi registrado no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. Desta vez, o fato ocorreu na manhã desta quarta-feira (3), por volta das 8h30 entre as ruas P e T daquele bairro. Um suspeito acabou preso.

Conforme a equipe da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), uma denúncia anônima indicou que estava acontecendo troca de tiros entre integrantes de duas facções na localidade.

Os policiais foram até a ocorrência e conseguiram frustrar o confronto. Pelo menos 12 homens estavam no lugar e, ao perceberem a presença da polícia, fugiram por um bueiro.

Um suspeito, identificado como Aderson de L. B, o "Gordinho", acabou sendo capturado com uma arma caseira calibre 12 com três munições.

O homem foi encaminhado ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Ele deve ficar à disposição da Justiça e irá responder por porte ilegal de arma de fogo.

