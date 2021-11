Dupla é detida com mais de 80 porções de drogas na Redenção

A dupla recebeu voz de prisão e foi conduzida ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP). | Foto: Divulgação/PMAM

Na madrugada de hoje (03/11), dois homens de 35 e 52 anos foram detidos por tráfico de drogas pela equipe Rede de Vizinhos Protegidos (RVP) da 17ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), no bairro Redenção, na zona centro-oeste de Manaus.

Os policiais militares da viatura 6249, em ação conjunta com outras duas guarnições, realizaram incursão no beco Bagé, após denúncia de tráfico de drogas no local. Por volta das 0h30, as equipes detiveram dois indivíduos em flagrante, por comércio ilegal de entorpecentes.

Em posse dos suspeitos, foram encontradas e apreendidas 61 porções de substância com aspecto de oxi e 21 trouxinhas de substância análoga à cocaína.

Diante dos fatos e do material apreendido, a dupla recebeu voz de prisão e foi conduzida ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi constatado que um deles tinha passagem por porte ilegal de arma de fogo.



Denúncias

A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

Leia mais:

Pistoleiro do Comando Vermelho é preso no Amazonas

Ex-detento é preso com drogas e arma no São Francisco