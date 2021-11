Polícia apreende adolescentes e prende trio com carros furtados

Ao todo, três homens foram presos, e dois adolescentes, de 12 e 15 anos, foram apreendidos | Foto: Divulgação/PMAM

Manaus (AM) - Policiais militares da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam três homens e apreenderam dois adolescentes por furto qualificado e corrupção de menores.

Durante a ocorrência, na madrugada desta quarta-feira (3/11) os policiais recuperaram dois veículos furtados e apreenderam várias peças automotivas e ferramentas.

De acordo com informações do relatório policial, a equipe realizou abordagem a um carro em atitude suspeita com três ocupantes, na avenida Padre João Ribeiro, conjunto Canaranas, zona norte.

A PM constatou que nenhum dos suspeitos era proprietário do veículo.

Os suspeitos informaram aos policiais que tinham furtado o veículo que foi abordado e, na casa de um deles, estava guardado outro carro oriundo de furto.

A equipe policial foi até o endereço informado pelo trio e localizou o veículo. Ao todo, três homens foram presos, e dois adolescentes, de 12 e 15 anos, foram apreendidos.



Eles foram levados ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

Objetos recuperados

Material apreendido | Foto: Divulgação/PMAM

Durante a ação, os policiais recuperaram dois veículos furtados, sendo um Monza de cor verde e placa JWJ-7220 e um Gol de cor vermelha e placa JXB-6959.

Além dos dois carros, a PM apreendeu várias peças automotivas e ferramentas com os suspeitos.

*Com informações da assessoria

